Oldenburg kommt am 16. August

(cc). Das Testspiel der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten (2. Liga) gegen die Erstligafrauen des VfL Oldenburg, das am Donnerstag dieser Woche ausfiel, soll nachgeholt werden. Neuer Termin ist der Donnerstag, 16. August, um 19.30 Uhr in der Buchholzer Nordheidehalle. Zwei Tage später laden die „Luchse“ am selben Ort (12. bis 18 Uhr) zum 2. Buchholzer Handballtag ein.