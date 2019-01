Ortsentscheid in Holm-Seppensen

(cc). Der SV Holm-Seppensen wird am 9. Februar in der Turnhalle der Mühlenschule den Ortsentscheid der Tischtennis-Mini-Meisterschaften für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ausrichten. In drei Altersklassen werden bei den Mädchen und den Jungen die Besten ermittelt. Anmeldungen sind an finn.c.tiedemann@gmx.de zu richten.