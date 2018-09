Platz zwei für das inklusive BFC-Team

Buchholzer Fußballer erfolgreich in Hannover

"Es war überfällig, dass sich unsere Mannschaft in einem Turnier selbst belohnt." Das sagte Hartmut Stoldt, Trainer des inklusiven Fußball-Teams des Buchholzer FC (BFC), nach dem zweiten Platz beim Sommerturnier, das die Handicap Kicker Hannover (Haki) ausrichteten.Die BFC-Akteure trafen auf fünf andere Handicap-Mannschaften. Dabei setzten sie sich in den ersten Partien durch und erzielten dabei zwölf Tore, ehe sie sich im Finale dem TSV Achim mit 0:3 geschlagen geben mussten.Besondere Anerkennung fand die perfekte Organisation des Turniers. Die Haki veranstalten stets parallel zum Sommerfest auch das inklusive Fußballturnier. Der BFC bedankte sich mit einer Gegeneinladung zum inklusiven Turnier, das am 2. Juni 2019 in Buchholz ausgetragen wird.• Wer bei den Vorbereitungen helfen möchte, kann sich beim BFC-Vorstand unter presse@bfc.info melden.