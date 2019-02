Pokal-Aus für Buchholz 08

Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 hat am heutigen Sonntag im Achtelfinalspiel mit 1:5 (Halbzeit: 0:3) gegen FC Eintracht Norderstedt (Regionalliga) verloren, und ist damit aus dem Wettbewerb um den Oddset-Pokal ausgeschieden. Zwar hatten die Hausherren schon in der ersten Spielminute die erste Chance in Führung zu gehen, die Can Kömürsü vergab, doch in der Folgezeit hatten die Norderstedter mehr Ballbesitz und bestimmen auch das Spielgeschehen. Ausführlicher Spielbericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.