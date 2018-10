Pokal-Aus für Handballfrauen des MTV Tostedt

(cc). Obwohl Tostedts Handballfrauen gut in die neue Saison der Oberliga Niedersachsen gestartet sind, mussten sie sich in der zweiten Rundes des HVN-Pokals bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen (Oberliga Nordsee) eine deutliche 15:36 (7:19)-Niederlage abholen. MTV-Haupttorschützin war Annika Schütte (5 Tore). Zwar ging Tostedt früh mit 5:1 in Führung, lag aber bis zur Halbzeitpause bereits mit 7:19 zurück. Im zweiten Durchgang trafen die Gastgeberinnen nach Belieben. Im Spielbetrieb der Oberliga ist das Team des MTV Tostedt (Rang 3) am Sonntag, 21. Oktober, beim Tabellenvierten Northeimer HC im Einsatz.