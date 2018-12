Pokal-Aus für VfL Jesteburg

(cc). Die Fußballfrauen des VfL Jesteburg (Regionalliga) sind im Wettbewerb um den Niedersachsenpokal ausgeschieden. Im Viertelfinale gab es für das VfL-Team eine 0:5 (0:2)-Niederlage beim Oberligisten Eintracht Braunschweig. Im zweiten Viertelfinalspiel warf Titelverteidiger Hannover 96 den TSV Limmer mit 7:0 aus dem Rennen. Ausgeschieden ist auch SV Olympia Uelsen aus der Landesliga Weser-Ems, der mit 0:1 am Oberligisten der Oststaffel, FC Pfeil Broistedt, scheiterte. Ein weiterer Halbfinalist ist der Tabellenführer der Oberliga West, Osnabrücker SC, der sich mit 3:2 gegen den Spitzenreiter Oststaffel, MTV Barum, durchsetzte. Im Halbfinale kommt es am 1. Mai 2019 zu folgenden Begegnungen: Pfeil Broistedt – Osnabrücker SC, Eintracht Braunschweig – Hannover 96 Das Endspiel findet am 1. oder 10. Juni 2019 im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion statt.