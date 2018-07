Pokal und Testspiele

(cc). Mit spielstarken Testspielgegnern stimmen sich die Fußballer von Eintracht Elbmarsch auf die neue Saison der Bezirksliga zwei ein. Die Mannschaft des neuen Trainers Tobias Gäbel empfängt an diesem Donnerstag, 19.30 Uhr, den SV Eddelstorf und am kommenden Mittwoch, 18. Juli, 19 Uhr, den TV Meckelfeld jeweils auf der Sportanlage in Tespe, Badstraße. Die Partie gegen Meckelfeld findet im Rahmen der Qualifikationsrunde zum Bezirkspokal 2018/2019 statt. Echte Testspiele sind dann wieder die Begegnungen am Freitag, 20. Juli, um 20 Uhr gegen den TSV Bardowick und am Mittwoch, 25. Juli, um 19.30 Uhr gegen MTV Treubund Lüneburg, jeweils in Drennhausen.