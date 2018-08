Prominenter Besuch in Winsen

DFB-Präsident Reinhard Grindel (re.) und Sky-Chef Carsten Schmidt haben das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga am Sonntagnachmittag zwischen Aufsteiger TSV Winsen und Tabellenführer Rotenburger SV auf dem Jahnplatz besucht. Schöne Geste vom Fußball-Präsidenten Grindel, der nach dem Abpfiff jedem Rotenburger Spieler zum 2:0-Erfolg in der Luhe-Stadt gratulierte. Denn die siegreiche Mannschaft stammt aus seinem Heimatort Rotenburg/Wümme. "Nachdem wir in der ersten Halbzeit eine Doppelchance liegen ließen, haben wir am Ende durch zwei Gegentore verloren", sagte TSV-Spielertrainer Henrik Titze nach dem Spiel. Tags zuvor kassierte Ligakonkurrent TV Meckelfeld eine 0:2-Heimniederlage gegen VfL Güldenstern Stade. Ausführliche Berichte folgen in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.