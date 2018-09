Pétanqueteam holt Landes-Vizetitel

(cc). Aus der jungen Abteilung der Pétanque-Spieler des TuS Nenndorf hat Uwe Pyrek gemeinsam mit seinen Mitspielern Walter Becker (Buchholz 08) und Eckard Keller (Hot Club Ottensen) bei den Landesmeisterschaften in Großgoltern in der Disziplin Triplette der Altersklasse 55+ den Vizetitel geholt. Am 15./16. September wird das Trio bei den deutschen Meisterschaften in Tromm in Hessen starten. Pétanque ist ein dem Boule-Spiel zugeordneter Präzisionssport. Dabei versuchen zwei Mannschaften eine bestimmte Anzahl von Kugeln so nahe wie möglich an eine vorher ausgeworfene Zielkugel zu werfen.