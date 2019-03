Punkte sammeln für die Rangliste

TURNEN: Wetkampftag für Schüler und Jugend

Mit einem Ranglistenwettkampf am Sonntag, 10. März, starten Schüler- und Jugendturner aus dem Landkreis Harburg in die neue Wettkampfsaison. Die Wettkämpfe beginnen um 9.30 Uhr in der Buchholzer Nordheidehalle. Ausrichter der Veranstaltung ist der TSV Buchholz 08, der mit Landes-Kaderturnern und auch mit Nachwuchsathleten im Alter zwischen fünf und 14 Jahren am Start sein wird. Verantwortlicher Kreis-Turnwart für den Ranglisten-Wettkampftag wird der Buchholzer Bundesligaturner Alexander Vogt sein, der Tags zuvor mit der gastgebenden Mannschaft der TuS Vinnhorst bei Hannover seinen ersten Einsatz in der 1. Turn-Bundesliga haben wird.