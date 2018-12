Mit 69:63 konnten die Basketballfrauen der Hittfelder Sharks (Haie) das Spiel in der Regionalliga gegen Ahrensburg gewinnen, obwohl sie Halbzeit mit 24:38 zurück lagen. Denn Hittfeld startete mit 11:18 nach dem ersten Viertel. Den Vorsprung konnte das GästMit eteam bis zur Pause noch ausbauen.Mit einer geschlossenen Teamleistung starteten die Sharks in das dritte Viertel,27:12 das sie mit 27:12 für sich entscheiden konnten. Vom Mut gepackt gewann die Hittfelder Damen auch das vierte Viertel und konnten sich am Ende über ein 69:63 freuen. Am Erfolg beteiligt waren:Sabrina Lange (18 Punkte), Antonia Kofahl (14), Vivien Stoll (9), Judith Niebuhr, Janina Eisenschmidt, Lara Müller-Mittwollen und Manon Biediger (je 6), Antonia Amelung (4), Tatiana da Rocha und Mieke Wollmann.