Saisonstart für die Hittfelder Sharks

(cc). Mit einem Heimspiel startet die Basketballmannschaft der Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg am Sonntag, 7. Oktober, 12 Uhr in der Halle Peperdieksberg in Hittfeld in die neue Saison der Jugend-Basketball-Bundes-Liga (JBBL). Zu Gast ist der EBC Rostock. Das Spielsystem bleibt in der JBBL gegenüber der Vorsaison unverändert: In den acht Vorrundengruppen spielt Jeder gegen Jeden nur das Hinspiel. Platz eins bis drei nach der Vorrunde bedeuten den Einzug in die Hauptrunde und auch eine Playoff-Teilnahme. Platz vier bis sieben müssen in der „Relegationsrunde“ antreten.