Samstag: Hallen-Fußball-Turnier in Tespe

(cc). Am Samstag, 12. Januar, findet das traditionelle Hallen-Fußball-Turnier für Herrenmannschaften der Eintracht Elbmarsch um den "Nik-Bödder-Cup" statt. Spielbeginn ist um 13 Uhr in der Sporthalle in Tespe. Die zwölf teilnehmenden Mannschaften werden in drei Gruppen ihre Vorrunde austragen. Die Endrunde beginnt voraussichtlich um 17 Uhr. Beim Turnier wird es auch eine große Tombola mit attraktiven Preisen geben. "Es wird über 50 Hauptpreise bei der Tombola geben", verspricht Elbmarsch-Manager Philipp Meyn: "Auch Trikots von Pauli, HSV und Bremen mit allen Unterschriften."