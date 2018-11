Samstag kommen die Leutzscher Füchse

(cc). Zum nächsten Heimspiel in der 2. Bundesliga Nord erwarten die Tichtennisfrauen des MTV Tostedt am Samstag, 24. November, die Mannschaft "Leutzscher Füchse" aus Saarbrücken. Spielbeginn ist um 17 Uhr, Halle an der Poststraße.

Am vergangenen Wochenende gab es für das MTV-Team einen deutlichen 6:2-Erfolg gegen Neckarsulm.

Obwohl bei Tostedt Lotta Rose verletzungsbedingt fehlte, und Sarah Textor aushelfen musste, stand es 1:1 nach den Eingangs-Doppeln. In den anschließenden Einzeln brachten aber Irene Ivancan (3:0 gegen Wenna Tu), Yvonne Kaiser (3:2 gegen Lenka Harabaszova), und Svenja Koch (3:2 gegen Katrin Hessenthaler) den MTV Tostedt mit 4:1 in Führung. Auch nachdem Sarah Textor ihr Einzel in vier Sätzen (1:3) gegen Rebecca Mohr verloren hatte, waren es erneut Ivancan (3:0 gegen Harabaszova), und Kaiser (3:0 gegen Tu), die zum 6:2-Endstand punkteten.