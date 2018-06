Sarah Below im Nationalkader

(cc). Geschafft! Die 14-jährige Kickboxerin Sarah Below aus Hollenstedt gehört zum WAKO (World Association of Kickboxing Organizations)-Nationalteam, das Deutschland bei Kickbox-Wettkämpfen repräsentieren wird. Beim letzten Turnier vor der Sommerpause war sie bei den Heros of Hamburg am Start. Nachdem sie die Vorkämpfe in den Klassen – 65 kg und – 60 kg gewonnen hatte, zog sie in die Finals ein, und sicherte sich in beiden Gewichtsklassen Platz eins. In der Juniorenklasse (-60 kg) wurde sie Dritte. Das Finale erreichte die Hollenstedterin auch in der Grand Campion Kategorie, musste den Sieg aber einer Engländerin überlassen. In den Mix-Teams belegte sie jeweils mit ihrem Partner die Plätze eins und zwei.