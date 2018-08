Schnuppertraining beim Buchholzer FC

Buchholz in der Nordheide: Buchholzer FC |

os. Buchholz. Um jungen Fußballerinnen und Fußballern die Möglichkeit zu geben, sich einmal am Ball auszuprobieren, bietet der Buchholzer FC (BFC) einen Schnuppertag für Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2009 bis 2014 an. Am Sonntag, 12. August, von 10 bis 12 Uhr in der BFC-Arena (Holzweg 8) präsentieren mehrere BFC-Trainer abwechslungsreiche Spiele und Übungen. Der Vereinsvorstand beantwortet Fragen zum Verein. Interessierte werden gebeten, sich unter Angabe des Jahrgangs unter kontakt@bfc.info anzumelden.