Schwimmfest für Sportler mit Handicap in Buchholz

Buchholz in der Nordheide: Hallenbad |

bim. Buchholz. Zum Schwimmfest laden die Schule An Boerns Soll in Buchholz und Special Olympics Niedersachsen für den morgigen Donnerstag, 14. Februar, von 9.30 bis 13.30 Uhr ins Buchholzer Hallenbad ein. Die Organisatoren erwarten mehr als 250 Sportler aus verschiedenen Einrichtungen und Schulen aus ganz Niedersachsen.

Viele Teilnehmer werden an zwei Einzelwettbewerben teilnehmen und am Ende sollen - sofern es die Zeit erlaubt - vier 25-Meter-Staffeln durchgeführt werden. Neben den Schwimmwettkämpfen über 25- und 50-Meter-Freistil, Brust- und Rückenschwimmen werden als besondere Wettbewerbe die Wasserläufe für Nichtschwimmer ausgetragen.

Special Olympics Niedersachsen ist der Landesverband, der mit regionalen Partnern Sportveranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderung organisiert und unterstützt. Das Besondere an den Wettkämpfen nach dem Regelwerk von Special Olympics ist, dass - unabhängig von Alter und Geschlecht - immer nur die Sportler sich messen, die ähnliche Vorleistungen erbracht haben. Jeder Wettstreit dieser vergleichbaren Gruppen wird gesondert bewertet. Dadurch gibt es immer viele Gewinner.

Weitere Unterstützung erhält die Schule An Boerns Soll von jeweils rund 40 Schülerinnen und Schülern der Berufsbildenden Schulen (BBS) Buchholz und der Integrierten Gesamtschule (IGS) Buchholz, die in die Organisation eingebunden sind, die Wettkampfgruppen begleiten und bei der Siegerehrung helfen. Kampfgericht und Zeitnehmer stellen die DLRG-Ortsgruppe Buchholz und Buchholz 08. Gesponsert wird die Veranstaltung von der Spethmann-Stiftung. Ein Vertreter der Stiftung wird die Medaillenverleihung mit übernehmen.

Die Organisatoren freuen sich auf viele Zuschauer, die die Sportlerinnen und Sportler bei den Wettkämpfen anfeuern und die Sieger bejubeln.