Schwimmverband startet in Over

(cc). Das Schwimmerjahr 2019 beginnt auf Kreisebene mit den Mehrkampfmeisterschaften (Kinder und Jugend) am Samstag,19. Januar im Hallenbad in Over. Wettkampfbeginn ist um 8.45 Uhr. Am Samstag, 2. Februar, 15 Uhr, findet der Kreis-Schwimmertag in Winsen (TSV-Clubheim am Jahnplatz) statt.