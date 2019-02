Seevetal siegt vor Liga-Derby

(cc). In dieser Woche dreht sich bei den Handballern der HSG Seevetal alles nur noch um das Kreisduell in der Landesliga der Männer gegen die im Abstiegskampf steckende SG Luhdorf-Scharmbeck. Das Derby steigt am Samstag, 23. Februar, in der Sporthalle am Höllenberg in Luhdorf. Beginn: 19 Uhr. Am vergangenen Wochenende gewann die HSG Seevetal im Heimspiel mit 30:25 gegen den MTV Müden-Örtze, und die SG Luhdorf musste beim Tabellenzweiten MTV Embsen eine 24:40-Packung mitnehmen. "Eine besondere Brisanz bekommt das Derby schon dadurch, dass drei ehemalige Luhdorfer Spieler jetzt in Seevetal spielen", berichtet HSG-Trainer Andreas Gevert.