Seevetaler Sharks überzeugen in der Schlussphase

(cc). Gegen die Metropol YoungStars Ruhr fanden die Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg im Heimspiel der Jugend-Basketball-Bundesliga (Hauptrunde) zunächst nicht ins Spiel und lagen mit 2:9 zurück. Erst im letzten Spielabschnitt übernahmen die Haie die Führung, und siegten am Ende mit 76:70.

Im ersten Viertel konnten die Sharks zwar den Abstand auf 15:17 verringern, und schafften sogar den 21:21.Ausgleich, aber anschließend hatten die Gäste einen 11:0-Lauf und lagen wieder mit 32:21 in Front. Dann eröffnete Jannis Willner mit einem erfolgreichen Dreipunktwurf die Aufholjagd, bis zum 31:35-Pausenstand aus Sicht der Haie.

Nach dem Seitenwechsel überließen die Haie aber wieder den Gästen das Feld, die auf 46:34 erhöhten. Doch die Sharks gaben sich nicht auf, und schafften mit einer aggressiven Teamverteidigung zurück ins Spiel. Im letzten Viertel gingen die Haie in Führung, und verteidigten diese über 72:61 zum 76:70-Endstand. Erfolgreichster Werfer; Lenny Liedtke (15), Tjark Lademacher und Frederik Börner-Kleindienst (je 13 Punkte).

Zum nächsten Heimspiel in der Halle Peperdieksberg erwarten die Sharks am Sonntag, 17. Februar, 13 Uhr, den Bramfelder SV.