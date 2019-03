Sharks buchen Ticket für das Achtelfinale

BASKETBALL: Sharks haben gegen Charlottenburg gewonnen

Trotz einer eher schwachen Leistung haben die U16-Jungen der Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg im Auswärtsspiel der ersten Play-off-Runde der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) bei der DBV Charlottenburg mit 74:63 gewonnen und stehen damit im Achtelfinale. Immerhin lief es im Zusammenspiel und in der Verteidigung.Zu Beginn agierten beide Teams auf Augenhöhe, ohne viel Zählbares zu produzieren. Erst als der Gastgeber in der vierten Spielminute auf 7:2 erhöhte, wurden die Sharks wach. Mit sechs Punkten in Folge drehten Frederick Börner-Kleindienst und Lenny Liedtke anschließend zur 8:7-Führung. Danach konnten die Haie ihren Vorsprung auf 15:11 ausbauen, obwohl bis zum Ende des ersten Viertels nur vier der insgesamt zwölf Freiwürfe ihr Ziel fanden. Mit vier schnellen Punkten zu Beginn des zweiten Viertels lagen die Sharks plötzlich mit 19:11 in Front, und erarbeiteten sich bis zur Halbzeitpause ein 36:24.Nach dem Seitenwechsel kamen die Charlottenburger frischer aus der Kabine und verkürzten mit einem 6:0-Lauf auf 30:36. Aber Titus Warthorst und Enjo Behrens brachten die Sharks wieder in dier Spur (40:30). In der 39. Minute war es Lovis Schmidt, der auf 58:71 erhöhte. Mit zwei verwandelten Freiwürfen stellte der effektivste Spieler des Spiels, Kapitän Tjark Lademacher, den 74:63-Endstand her.