Sharks haben Play-offs erreicht

BASKETBALL: Seevetaler U16-Team gewinnt das Derby gegen die Piraten Hamburg mit 65:61

Geschafft! Das U16-Team der Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg hat am letzten Spieltag der Hauptrunde der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) mit 65:61 (29:29) gegen die Piraten aus Hamburg-Wilhelmsburg gewonnen, und damit als Gruppendritter die Play-offs erreicht. „„Wir haben heute verdient gewonnen - ärgerlich ist nur, dass wir am Ende des Spiels den direkten Vergleich mit den Piraten und damit Platz zwei verschenkt haben“, so der Seevetaler Coach Lars Mittwollen nach dem Spiel.Obwohl die Sharks das Hinspiel gegen die Piraten mit 63:76 verloren hatten, legten sie im Rückspiel in heimischer Halle zwar die ersten Punkte auf, überließen aber dann dem Gästeteam aus Wilhelmsburg das Feld, dass prompt zu einem 13:0-Lauf kam. Anschließend konnten die jungen Haie zwar mit einem Drei-Punkte-Wurf von Frederick Börner-Kleindienst zum 5:13 verkürzen, und schafften zum Ende des ersten Viertels sogar auf 10:13 heran zu kommen. Im zweiten Viertel konnte Tjark Lademacher zum 19:19 ausgleichen, und Titus Warthorst und Jakob Quandt konnten anschließend zur 23:19-Führung drehen. Doch zur Pause war die Partie beim Stand von 29:29 wieder völlig ausgeglichen.Nach dem Seitenwechsel brachte Jannis Willner mit fünf Punkten in Serie die Sharks erneut in Führung (34:32), wobei er mit einem Steal und anschließendem Dunk die Fans auf der Tribüne erfreuen konnte. Den Vorsprung konnten die Sharks über 49:44, auf 58:51 fünf Minuten vor Schluss weiter ausbauen. Die Piraten versuchten es jetzt mit Distanzwürfen, von 30 Würfen fanden allerdings nur acht das Ziel. Für die Sharks setzte stattdessen Tjark Lademacher mit einem einhändigen Dunk ein Ausrufezeichen zum 60:54. Anschließend erhöhte Jakob Quandt auf 65:56. In der letzten Spielminute stellten die Gastgeber aber die Arbeit ein, und die Piraten verkürzten zum 61:65-Endstand. Topscorer war Jannis Willner mit 16 Punkten. Weiter punkteten für die Haie zweistellig: Tjark Lademacher (15), Titus Warthorst (14) und Frederick Börner-Kleindienst (10). Zum Spiel der ersten K.o.-Runde empfangen die Sharks am 10. März, 12.30 Uhr, in der Sporthalle in Hittfeld den DBV Charlottenburg.