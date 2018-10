Sharks lösen Ticket für die Hauptrunde

BASKETBALL: Mit einem 95:38-Start-Ziel-Sieg

Mit einem deutlichen und nie gefährdeten 95:38-Erfolg im Mittwochspiel gegen Rist Wedel konnten die JBBL-Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg vorzeitig in die Hauptrunde einziehen.Die Gastgeber legten sich mächtig ins Zeug und zogen mit einem beeindruckenden 21:0-Lauf binnen sieben Minuten auf und davon. Mit 25:4 endete das erste Viertel. Den zweiten Durchgang konnte Wedel etwas ausgeglichener gestalten, so dass es mit einem 46:20 für die Sharks in die Pause ging.Nach dem Seitenwechsel hielten die Gäste noch bis zur 24. Minute den Anschluss (55:30). Dann zogen die Sharks erneut das Tempo an, und Jakob Quandt konnte mit zwei erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen in Folge für eine (Vor-) Entscheidung sorgen (67:32). Im letzten Viertel gaben die Rister sich dann geschlagen. Die Haie ließen nur sechs Punkte zu und erhöhten die Punktedifferenz um weitere 20 zum 95:38-Endstand.Das nächste Heimspiel der Sharks findet am Sonntag, 28. Oktober, 12 Uhr, in der Halle Peperdieksberg in Hittfeld gegen die bisher sieglosen Lübeck Lynx statt.