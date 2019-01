Sharks zurück in der Erfolgsspur

Mit einem 85:55 (47:29)-Auswärtssieg in Bramfeld hat das U16-Team der Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg zurück in die Erfolgsspur der Hauptrunde in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) gefunden.Der Seevetaler Coach Lars Mittwollen schickte zu Spielbeginn Fabian von Corvin, Thies Boese, Titus Warthorst, Lenny Liedtke und Frederik Börner-Kleindienst auf das Spielfeld. Vor allem Frederik Börner-Kleindienst hatte sich offenbar viel vorgenommen und brachte die Haie schon in der ersten Minute mit 4:0 in Führung. Aber der Bramfelder SV meldete sich schon wenig später zurück und drehte zum 7:6. Doch dies sollte die letzte Führung der Gastgeber in dieser Partie bleiben. Mitte des ersten Viertels legten die Sharks zehn Punkte in Folge zum 8:20 auf und behaupteten den Vorsprung bis zum Ende des ersten Spielabschnittes – 27:15.Im zweiten Viertel konnten die Bramfelder nach einem 6:0-Lauf noch einmal Hoffnung schöpften, aber in der Folgezeit fanden die junge Haie wieder ihren Rhythmus und kamen zum komfortablen 47:29-Pausenstand.Im dritten Viertel drückte Titus Warthorst dem Spiel seinen Stempel auf, indem er neun der 21 Punkte der Sharks seinem Konto gutschreiben ließ. Mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf eröffnete er dabei einen persönlichen 7-Punkte-Lauf und beendete diesen mit zwei erfolgreichen Freiwürfen zum 60:35. Mit weiteren acht Punkten in Folge erhöhten Tjark Lademacher und Lenny Liedtke auf 68:39. Im letzten Viertel verwalteten die Sharks ihren Vorsprung und siegten am Ende verdient mit 85:55. Erfolgreichste Werfer der Haie waren Frederik Börner-Kleindienst (29), Titus Warthorst und Tjark Lademacher (jeweils 16 Punkte). Am Sonntag, 3. Februar, müssen die Seevetaler zum nächsten Auswärtsspiel zum aktuellen Tabellenführer Münsterland reisen. Im Hinspiel kassierten die Haie eine 71:75-Niederlage.