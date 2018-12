Sieg im Nordderby

HANDBALL: HL Buchholz 08-Rosengarten behält "weiße Weste"

Im Nordderby der 2. Handball-Bundesliga der Frauen besiegten die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten am Samstagabend den SV Werder Bremen mit 33:26 (15:11) Toren und sind weiter verlustpunktfrei Tabellenzweiter.Die 340 Zuschauer bekamen in der Nordheidehalle von Beginn an ein temporeiches Spiel zu sehen. Zur Pause führten die Gastgeberinnen zwar mit 15:11, aber Bremen konnte nach dem Wechsel auf 14:15 (33. Minute) verkürzen. Dann legte der Tabellenzweite einen Zwischenspurt ein und setzte sich mit 29:21 (52.) ab. Die "Luchse" behielten die Kontrolle und siegten am Ende verdient mit 33:26. Beste Werferinnen: Kim Land (11), Lynn Schneider (6/3) und Sarah Lamp (4 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.