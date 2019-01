Silber und Bronze beim internationalen Rhein-Shiai in Nürburg

Beim Karateturnier, dem "7. Internationale Rhein-Shiai" standen auch Kämpfer von Blau-Weiss Buchholz in der Nürburg-Arena auf dem Podest: Marie Krüger (U8, +120 cm) erreichte nach drei Kämpfen (2:0, 0:0 und 1:0) nach der Gruppenphase das Halbfinale, in dem sie sich mit 4:3 gegen Lara Müller aus Erfurt durchsetzen konnte. Im Finale musste die Buchholzer Nachwuchskämpferin den Sieg Vanessa Gröger aus Waltherhausen mit 2:0 überlassen, und wurde mit Silber belohnt. Karim Raad schied zwar nach der Gruppenphase in der U21 aus, gewann aber in der Leistungsklasse (-67 kg) seine Gruppenkämpfe (4:0, 7:2 und 8:0), und wurde erst im Halbfinale vom Iraner Alireza Ajdadi mit 1:5 gestoppt. Für Karim Raad gab es die Bronzemedaille. Seine Vereinskameraden Phillip Medenwald (U12, -32 kg), Tan Cia Bao Le (U12, -38 kg) und Christopher Kantelhardt (U21, -75 kg und Leistungsklasse -67 kg) konnten sich in der jeweiligen Gruppenphase nicht durchsetzen. "Beim Turnier wurden zum einen Kumite-Trainingseinheiten absolviert und zum anderen die Sieger in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen ausgekämpft", berichtete Blau-Weiss-Trainer Martin Weber.