Sonntag! Finale um den Lim`s Cup

(cc). Am Sonntag, 6. Januar, steigt das Finale um den Lim's Cup, den der TSV TSV Buchholz 08 zum 19. Mal in der Sporthalle des Schulzentrums II am Kattenberge in Buchholz (Sprötzer Weg 33) ausrichtet. Titelverteidiger ist das Team des TSV Welle. Insgesamt sind zwölf Mannschaften am Start. Die Spiele am Sonntag beginnen um 10.30 Uhr. Das Endspiel wird voraussichtlich zwischen 16.30 und 17 Uhr beginne. Der Eintritt ist frei.