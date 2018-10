Sonntag: Oktoberlauf startet in Garstedt

(cc). Erstmals im Rahmen der Heidjer-Cups findet am Sonntag, 14. Oktober, der 12. Auetal-Oktoberlauf mit Start und Ziel auf dem Sportplatz an der Sporthalle, Bahnhofstraße 81a in Garstedt statt. „Alle Läufe finden über die im Vorjahr neu konzipierten Strecken rund um den Hamberg“, berichtet Vize-Vorsitzender Dennis Ammann des gastgebenden TSV Auetal. Erster Start ist um 9.30 Uhr. Im 15-Minuten-Rhythmus folgen die nächsten Starts. Auf dem Programm stehen der Halbmarathon, 10,5-Kilometer-Lauf, Nordic-Walking (7,5 Km), 5,5-km-Volkslauf, sowie der 200-Meter-Bambinilauf (11.30 Uhr) und 800-Meter-Schülerlauf (11.45 Uhr). Nachmeldungen sind noch m Sonntag bis 30 Minuten vor jedem Lauf möglich.