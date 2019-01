Sonntag stehen Jugendturniere auf dem Programm

Spannend werden auch die Spiele am Sonntag, 20. Januar, in der Sporthalle in Nenndorf. Denn auch bei den beiden Jugendturnieren der U15-Junioren ist es dem Organisationsteam des FC Rosengarten gelungen, ein großartiges Teílnehmerfeld auf die Beine zu stellen. "Alle Jungs freuen sich auf das großes Event", so FCR-Jugendobmann Dirk Eckelmann.Um Punkt 9 Uhr beginnt das Turnier der zweiten Mannschaften. Um 13.30 Uhr starten die ersten Teams der U15-Jugend. Teilnehmen werden Mannschaften aus den Vereinen des TSV Buchholz 08, SV Drochtersen-Assel, FC Süderelbe, MTV Ramelsloh und vom gastgebenden FC Rosengarten, die am Sonntagvormittag ihre Spiele austragen werden.Am Sonntagnachmittag sich Teams des VFL Maschen, der JSG Elbdeich-Lassrönne, und die U14 des FC Rosengarten am Start. Auch der VFL Lüneburg, FSV Harburg-Rönneburg, undTUS Fleestedt haben ihre Teilnahme zugesagt. "Gespielt wird mit Vollbande und auf große Tore", betont Eckelmann. "Die hoffentlich zahlreichen Zuschauer in der Halle können sich auf auf spannende und spektakuläre Spiele freuen."