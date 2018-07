Sonntag steht S-Springen auf dem Programm

(cc). Profis und Amateure sind am Start, wenn der Harburger Reitverein auf der herrlichen Anlage in Ehestorf zum Sommerturnier (14./15. Juli) nach LPO (Leistungs-Prüfungs-Ordnung) bittet. Dressur- und Springsprüfungen bis zur Klasse S stehen auf dem Programm. Höhepunkt des Turniers ist am Sonntag, 15. Juli, 17.15 Uhr, die Springprüfung der Ein-Sterne-S mit Siegerrunde.