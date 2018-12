Sonntag: TSV Holvede empfängt Nenndorf

(cc). Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga treffen am Sonntag, 9. Dezember, der Tabellensiebte (26 Punkte) TSV Holvede-Halvesbostel und der Tabellen-12. TuS Nenndorf aufeinander. Anpfiff ist um 14 Uhr auf dem Rasenplatz an der Heidenauer Straße in Halvesbostel.