Spende für Inklusionsteam des Buchholzer FC

"Aktion Glückspfennig": Airbus stellt 2.000 Euro zur Verfügung / Geld wird für Turnier verwendet



Beim Buchholzer Fußballclub (BFC) wird Inklusion großgeschrieben: Bereits seit 2015 existiert ein Team, in dem behinderte und nichtbehinderte Fußballer zusammen spielen. Trainer ist Hartmut Stoldt, der der Mannschaft mit viel Ehrgeiz und Einfühlungsvermögen Spaß am Fußball vermittelt. Seit Beginn steht das Unternehmen Airbus fest an der Seite des Inklusionsteams, den Kontakt stellte Ex-Airbus-Manager Bernd Beiersdorf - Bürgermeister der Gemeinde Bendestorf - her. Jetzt unterstützt Airbus den BFC erneut mit einer Spende von 2.000 Euro. Beiersdorf und der Gesamtbetriebsrats-Vorsitzende, Jens-Marcus Hinz, übergaben den symbolischen Scheck im Rahmen der Veranstaltung "BFC meets Friends" im Vereinsheim an Gabi Lehmitz und Hartmut Stoldt, die beim BFC das Inklusionsteam verantworten.Das Geld stammt aus der Aktion "Glückspfennig" des Flugzeugherstellers. Die Idee: Fast alle Mitarbeiter der Werke in der Region spenden die Cent-Beträge ihrer Gehaltsabrechnung, am Ende des Jahres verdoppelt das Unternehmen die Summe. Auf diese Weise werden jedes Jahr bis zu 300.000 Euro an soziale Projekte verteilt.Das Spendengeld soll für das erste Fußballturnier für inklusive Teams verwendet werden, das der BFC am Sonntag, 2. Juni, auf seiner Anlage am Holzweg veranstaltet. Die Gastgeber erwarten Mannschaften aus ganz Norddeutschland zu der Premiere.