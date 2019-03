Spezialrollstühle für BW-Sportler

Haspa, Lions Club und Förderverein stellen Mittel für Liegehandbike und Basketball-Rolli zur Verfügung

Die Behindertensportler sind bei Blau-Weiss (BW) Buchholz sehr aktiv und erfolgreich. In Zukunft können zwei von ihnen mit hochmodernen Sportgeräten antreten: Dank Zuwendungen aus dem Lotteriesparen der Hamburger Sparkasse (Haspa) in Höhe von 2.000 Euro und einer Spende durch den Förderverein des Lions Club Hamburg-Rosengarten in Höhe von 1.500 Euro konnten die BW-Verantwortlichen jetzt ein Liegendhandbike und einen "Low-Point-Basketballrollstuhl" kaufen. Den Rest der Summe - 2.200 Euro - stellte der Förderverein von BW Buchholz zur Verfügung. Dieter Harner vom Lions Club sowie Ivan Pucic und Andree Müller von der Haspa übergaben jüngst die Spezialgeräte in der Nordheidehalle.Die Spezialanfertigungen sind direkt auf ihre Nutzer zugeschnitten. Lisa Hoppe hat das Liegehandbike bereits auf Herz und Nieren geprüft. Die Studentin nahm bereits mehrfach am Hamburg-Marathon teil, allerdings mit einem herkömmlichen Rollstuhl. "Künftig bin ich konkurrenzfähiger", freut sich Lisa Hoppe. Wobei sie den ersten Start beim Hamburg-Marathon mit dem neuen Gefährt wegen eines Unfalls auf das kommende Jahr verschieben muss.Der Spezialrollstuhl ist auf Jannis Rehmann zugeschnitten, der jüngst mit den Rollis von BW Buchholz den Aufstieg in die Oberliga schaffte. Jannis war dabei einer der Leistungsträger im Team von Trainer Thomas Erdrich. Für Jannis, der mit einer Grippe im Bett lag, nahm sein Mannschaftskollege Kiron Marczok den Rollstuhl im Empfang.