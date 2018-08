Sport-Erlebnistag bei Buchholz 08

(cc). Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die Jugendwarte des TSV Buchholz 08, Eileen Stoffers und Merdisa Hujdur, sind mit ihrer Crew schon seit Wochen dabei, einen Sport-Erlebnistag auf die Beine zu stellen. Das Event soll am Samstag, 25. August von 14 bis 18 Uhr, in der Gymnasium-Sporthalle Am Kattenberg, Sprötzer Weg 33, stattfinden. Der Eintritt ist frei. An diesem Tag können für sportbegeisterte Kinder auch neue Sportarten ausprobieren. Trainer der jeweiligen Sparten geben Tipps und unterstützen die Akteure an den einzelnen Stationen. Auch Fechten, Hockey und Handball werden angeboten. Weitere Informationen unter: www.tsv-buchholz08.de