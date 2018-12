Sportliche Geschwister

Top-Basketballerinnen Emma und Lotta Stach hoffen auf gemeinsame Einsätze in der Nationalmannschaft

Die Zeit zwischen den Jahren haben Emma (22), Anton (20) und Lotta (16) Stach genutzt, um daheim in Buchholz nach einem ereignisreichen Sportjahr auszuspannen und sich auf die anstehenden Trainingseinheiten einzustimmen. Die Top-Basketballerinnen Emma und Lotta sowie Fußballer Anton sind die wohl sportlichsten Geschwister weit und breit.Fünf Jahre ist es her, dass alle Geschwister mit ihren Eltern - Künstlerin Micky und Eurosport-Moderator Matthias - am Ende des Jahres gemeinsam Zeit verbrachten. Damals ging Emma an die Gonzaga-Universität in Spokane im US-Bundesstaat Washington. Dort spielte sie in den vergangenen Jahren für die "Gonzaga Bulldogs" auf höchstem Niveau College-Basketball und avancierte zu einer der besten Dreier-Schützinnen in der Geschichte der Universität. Zudem wurde sie u.a. in das Allstar-Team der Conference Championships berufen. Nach abgeschlossenem Psychologie-Studium wechselte Emma Stach im Juni dieses Jahres zurück nach Deutschland. Seitdem spielt sie als Profi für den amtierenden Deutschen Meister Rutronik Stars Keltern in der Nähe von Pforzheim (Baden-Württemberg). Dort lief es mit bislang sechs Siegen und vier Niederlagen nicht ganz nach Plan. "Man hat gemerkt, dass wir uns als Mannschaft erst finden müssen", berichtet Emma Stach, die sich in der Starting Five etabliert hat. "Ich bin aber zuversichtlich, dass wir spätestens in der Rückrunde den Basketball spielen werden, den wir uns alle vorstellen."Mit Keltern spielt Emma Stach im Europacup auch international. Ziel der Flügelspielerin ist es, irgendwann in einer der stärksten Ligen antreten, z.B. in Spanien und Frankreich. Auch in der deutschen Nationalmannschaft ist Emma, die bereits mit 14 Jahren in der Bundesliga debütierte, etabliert. Acht Einsätze stehen bislang in ihrer Bilanz.Im November trafen sich Emma Stach und ihre Schwester Lotta in Marburg. Emma spielte mit der A-Nationalmannschaft das EM-Qualifikationsspiel gegen den WM-Vierten Belgien, Lotta trat mit dem U18-Nationalteam an. Die 16-Jährige hat mittlerweile mehr als 20 Jugend-Länderspiele bestritten. Sie ist in der aktuellen U18-Bundesliga eine der Topscorerinnen und spielt parallel auch für die Zweitliga-Damen der Avides Hurricanes in Scheeßel. Jüngst wurde sie als Jahrgangsjüngere für die künftige U18-Nationalmannschaft berufen.Lotta Stach muss, um auf höchstem Niveau Basketball spielen zu können, mitunter viel improvisieren. Die Schulstunden, die sie wegen Lehrgängen oder Länderspielen verpasst, muss die Elftklässlerin des Buchholzer Gymnasiums am Kattenberge nachholen. "Das ist schon sehr stressig, zumal einige Lehrer, glaube ich, gar nicht mitbekommen, warum ich eigentlich fehle", sagt Lotta.Die Vorbereitung auf die Saison bestritten die Schwestern Stach gemeinsam mit ihrem Bruder Anton. Der 20-Jährige wechselte vor der Saison vom Fußball-Regionalligisten Jeddeloh zum Klassenkonkurrenten VfL Wolfsburg II. Beim souveränen Spitzenreiter erhielt der Mittelfeldspieler regelmäßig Einsatzzeiten, nachdem er eine schwere Verletzung auskuriert hat.Emma und Lotta Stach können sich gut vorstellen, irgendwann in einem Team zu spielen. "Warum nicht?", fragt Emma. "Ich hätte auf jeden Fall eine super Freundin an meiner Seite und dazu eine klasse Teamspielerin, denn Lotta hängt sich immer voll rein für die Mannschaft."