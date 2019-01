Sportquiz mit Kalle Hüninghake

Buchholz in der Nordheide

os. Buchholz. Zur bereits achten Auflage des Sportquiz lädt Organisator Kalle Hüninghake nach Buchholz ein. Am Sonntag, 13. Januar, von 18 bis 20 Uhr im Vereinsheim des Buchholzer FC (Holzweg 8) können Teams und Einzelstarter, die in Mannschaften zusammengefasst werden, ihr Wissen im Reich des Sports testen. • Anmeldungen bei Kalle Hüninghake unter Tel. 0152-23955036 oder per E-Mail unter luzia-nordlohne@web.de.