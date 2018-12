Starke Masters

SCHWIMMEN: Dreimal Silber, und achtmal Bronze

Von den deutschen Meisterschaften der Masters in Hannover kehrten unsere Landkreis-Schwimmer mit zwei Medaillen in Silber und acht in Bronze im Gepäck zurück. Bei den nationalen Titelkämpfen, die im Stadionbad auf der Kurzbahn ausgetragen wurden, waren bei 3490 Einzel- und 440 Staffelmeldungen exakt 1022 Aktive aus 264 Vereinen am Start. 14 Akteure kamen aus dem Landkreis Harburg, von denen mit der 4x50-Meter Freistilstaffel (AK 200+) Sandra Stuhr, Martine Homeyer, Claudia Lipski und Jana Scharnberg (alle SG Wiste) deutscher Vizemeister wurden, und dazu Sandra Stuhr und Jana Scharnberg jeweils über 200-Meter-Freistil zwei weitere Vizetitel holten. Bronze gab es für Jana Scharnberg (100-m-Rücken, 100-m-Freistil und 200-m-Lagen), für Deike Homeyer und Britta Kügler über die 200-Meter-Lagenstrecke und für Sandra Stuhr (100-m-Lagen und 100-m-Schmetterling).