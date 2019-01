Starke Zeiten auf der "langen Strecke"

SCHWIMMEN: Erfreuliche Medaillenausbeute bei den Bezirksmeisterschaften

"Mit starken Zeiten sind die Landkreis-Schwimmer bei den Bezirksmeisterschaften der „Langen Strecke“ in Wietze in das neue Sportjahr 2019 gestartet", berichtet Kreispressewartin Gaby Stelting. "Das beeindruckende Ergebnis von 21 Medaillen spricht für sich."Mit starken Zeiten haben die Kreisschwimmer am 12.01.2019 im Dr. Erich Bunke Bad in Wietze das Schwimmerjahr 2019 bei den Bezirksmeisterschaften der „Langen Strecke“ eingeläutet. Das beeindruckende Ergebnis von 21 Medaillen spricht für sich.Der eifrigste Medaillensammler in der Jahrgangswertung war Niklas Asshauer (Jahrgang 2008) von den Schwimmfreunden Meckelfeld mit drei ersten Plätzen über 400-Meter-Lagen, 800-Meter- und 1500-Meter-Freistil. Zwei Bezirkstitel im Jahrgang 2002 sicherte sich Carolin Stelting (Blau-Weiss Buchholzer) über 400-Meter-Lagen und 800-Meter-Freistil. Tobias Stelting (Jg. 2006, Blau-Weiss) holte den Jahrgangstitel über 800-Meter-Freistil und den Vizetitel über 400-Meter-Lagen.Jeweils einen Bezirksjahrgangstitel holten auch Mia Julia Gemmeker (Jg. 2009, Blau-Weiss) über 400-Meter-Freistil, und Vivien-Joelle Häming (Jg. 2008, SG Wiste) über 400-Meter-Lagen. Silber ging an an Lisa Kraus (SG Wiste) über 400-Meter-Lagen und 800-Meter-Freistil, Frederick Riebesell über 400-Meter-Freistil und 400-Meter-Lagen, Wiebke Krafzik über 1500-Meter-Freistil, Jonathan Brase über 1500-Meter-Freistil und Henrik Holland-Moritz (alle SC Seevetal) über 400-Meter-Lagen, sowie an Saskia Gleichforsch über 400-Meter-Lagen und Nick Tschentschel (beide Blau-Weiss) über 400-Meter-Freistil. Bronze ging an Joshua-Elias Bauer (TVV Neu Wulmstorf) über 400-Meter-Lagen, Saskia Gleichforsch (Blau-Weiss) über 800-Meter-Freistil sowie an Henrik Holland-Moritz (SC Seevetal) über 1500-Meter-Freistil.