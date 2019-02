Starker Auftritt der Mädchen

TURNEN: Talente aus Buchholz und Winsen beim Power-Pokal

Eine starke Leistung zeigten Nachwuchs-Turnerinnen von Blau-Weiss Buchholz, TSV Buchholz und vom TSV Winsen beim Power-Pokal in Huchting bei Bremen. Auf dem Programm stand ein „Turnküken-Zehnkampf“ bei dem die Grundvoraussetzungen, wie Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit der jungen Athletinnen getestet wurden.Blau-Weiss Buchholz war mit insgesamt 17 Nachwuchsturnerinnen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren am Start. Hier die Blau-Weiss-Platzierungen: Altersklasse (AK) 10: Platz 1: Carolina Wojewski, Platz 3: Beeke Michaelsen. AK 8: 1. Feline Voges, 2. Emira Mdionrat, 3. Emily Hoberg, AK 7: 1. Isabella Mahneke, AK 6: 2. Paula Gilbert.Auch der TSV Buchholz 08 konnte sich über eine erfolgreiche Medaillenausbeute freuen: AK 9: 1. Lina Marie Boving, 2. Patricia Pansegrau, AK 7: 3. Lilly-Sophie Heilandt.Der TSV Winsen war in Huchting mit fünf Nachwuchsturnerinnen am Start, und belegte in der AK 8 mit Finja-Aliya Meincke und Flora Prause die Plätze sechs und 13. In der AK 6 traten Anouk Vogel, Magdalena Saruzkij und Leni Sophie Meincke an. Anouk Vogel wurde Dritte, Magdalena und Sophie freuten sich über die Plätze vier und sechs.