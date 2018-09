"Tag der offenen Tür" bei Bogenschützen

(cc). Die Bogenschützen des SV Trelde-Kakenstorf veranstalten am Samstag, 15. September, auf dem Trainingsplatz des 1. BSC Nordheide, Am Sportplatz 1, in Kakenstorf einen "Tag der offenen Tür" mit Schnupperschießen. Beginn ist um 10 Uhr, der Eintritt ist frei. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Dazu gibt es Informationen über den Verein.