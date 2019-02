Tanzturnier um Winsener Schlosspokal

(cc). Die Vorbereitungen für das Tanzsport-Event laufen bereits auf Hochtouren. Am 23. und 24. Februar veranstaltet der 1. TC Winsen im TSV Winsen in der Mehrzweckhalle am Jahnplatz das Standardturnier Senioren in den Klassen D, C, B, A bis hin zur höchsten Sonderklasse. Beginn ist an beiden Turniertagen um 12 Uhr. Der Eintritt beträgt 5,- €, für Kinder ist der Eintritt frei. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.