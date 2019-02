Tischtennis-mini-Meisterschaften

(cc). Die nächsten Ortsentscheide der Tischtennis-min-Meisterschaften werden beim VfL Jesteburg am Sonntag, 10. Februar (ab 11 Uhr Sporthalle der Oberschule am Moorweg 28), und beim MTV Fliegenberg am Sonntag, 17. Februar (ab 11 Uhr MTV-Sporthalle) ausgetragen. In Jesteburg wird die Veranstaltung vom Team Sport Jesteburg, der Sparkasse Harburg-Buxtehude, und vom Beratungscenter Jesteburg unterstützt. Mitmachen bei den Mini-Meisterschaften dürfen alle sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahre. Allerdings dürfen sie noch nicht am offiziellen Spielbetrieb teilgenommen haben, eine Spielberechtigung besitzen oder eine solche beantragt haben.