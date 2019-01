Tostedter Kampfgeist wurde nicht belohnt

(cc). „Wir hatten durchaus unsere Chancen gegen den Herbstmeister aus Uentrop, haben aber am Ende zu Hause mit 2:6 verloren“, resümierte Tostedts Abteilungsleiter Michael Bannehr. Im Hinspiel der 2. Bundesliga war den Tischtennisfrauen des MTV Tostedt noch ein 5:5-Remis beim TuS Uentrop gelungen. Obwohl der MTV ohne Irene Ivancan und Laura Matzke antreten musste, hielt der Gastgeber die Partie bis zum 2:2 zur Pause noch offen. In den nächsten vier Spielen siegte aber der Tabellenführer – 6:2! Am Wochenende spielt der Tabellenvierte MTV Tostedt am Samstag beim TSV Schwabhausen (3. Platz) und Sonntag beim TTC GW Staffel (5. Platz).