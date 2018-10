Trainerwechsel bei den Wild Farmers Dohren

Mit einem neuen Trainergespann will sich das Bundesliga-Baseballteam der Wild Farmers in Dohren neu aufstellen, und in der kommenden Saison eine Teilnahme an den Playoffs anpeilen. Nachdem der Coach David Wohlgemuth einen Dreijahresvertrag beim Ligakonkurrenten Hamburg Stealers unterschrieben hat, wurde Caleb Fenimore nach vier erfolgreichen Jahren als Spieler jetzt als Headcoach bei den Farmers verpflichtet. Im Jugendbereich wird der bisherige Schülertrainer Pedro Fernandez Ruiz neuer Head-Coach, der maßgeblich am Erfolg des WF-Nachwuchsprogramms beteiligt war. „Wir sind glücklich, dass wir nach Wohlgemuths Abgang mit Caleb und Pedro gleich adäquaten Ersatz im Coaching-Bereich präsentieren können“, so Spartenleiter Bernd Sievers.