Trikotspende für Schiris

HANDBALL: Versprechen wurde eingelöst

Nach dem phantastischen Heimsieg der "Luchse" fand am Sonntagvormittag die offizielle Übergabe der neuen Trikots für die Schiedsrichter der HL Buchholz 08-Rosengarten statt. "Damit die Handballerinnen und Handballer aus Buchholz noch viele Spiele unter der Leitung geschulter Schiedsrichter absolvieren können", wünschte Geschäftsstellenleiter Wolfgang Mertineit von der Continentale Versicherung aus Buchholz bei der Übergabe der Trikotspende an den 08-Schiri-Obmann Holger Petruschke. Für das Team der Unparteiischen dankte Petruschke für die großzügige Spende, und freute sich darüber, dass seine Schiedsrichter jetzt komplett in einheitlicher Kleidung auftreten können.