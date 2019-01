TSV Buchholz 08 gewinnt den „Lim`s Cup“

FUSSBALL: VfL Jesteburg war ein starker Endspielgegner

In einem dramatischen Finalspiel sicherten sich die gastgebenden TSV Buchholz 08 Amateure am Sonntagnachmittag mit 5:4 beim traditionellen „Budenzauber“ gegen den VfL Jesteburg den „Lim`s Cup 2019“. Zweifacher Torschütze für Buchholz 08 war Kapitän Isa Buzhala, jeweils einmal trafen David Braga, Justin Oldenburg und Filip Inglot. Platz drei belegte die Mannschaft des Buchholzer FC. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.