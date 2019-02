TSV Buchholz 08 mit 1:0-Auswärtssieg

(cc). In einem schwachen Auswärtsspiel der Fußball-Oberliga Hamburg kam der Tabellenneunte TSV Buchholz 08 am vergangenen Sonntag zu einem 1:0-Sieg beim Tabellen-14. SV Rugenbergen. Den einzigen Treffer in dieser Partie erzielte Dominik Fornfeist (82. Minute). Am Sonntag, 3. März, 14 Uhr, ist SC Condor (Rang 16) in Buchholz zu Gast. Condor kam am vergangenen Wochenende mit 0:8 beim TSV Sasel unter die Räder.