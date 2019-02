TSV Buchholz 08 mit Fehlstart

Mit einer 1:2 (1:1)-Auswärtsniederlage auf dem Kunstrasenplatz in Sasel startete der TSV Buchholz 08 nach der Winterpause in die Rückrunde der Fußball-Oberliga Hamburg. Die Buchholzer kamen zwar in der 12. Spielminute durch den Treffer von Dennis Urdin (Foto) mit 1:0 in Führung, doch vor der Haltzeitpause konnten die Gastger durch ein Kopfballtor von Nico Zankl zum 1:1 (42. Minute) ausgleichen. Im zweiten Durchgang bekam der TSV Sasel mehr Spielanteile und erhöhte durch den eingewechselten Mazlum Oguz zum 2:1 (78.). Dabei blieb es bis zum Abpfiff der Partie. Der TSV Sasel ist auf Platz zwei der Tabelle vorgerückt. Buchholz 08 auf den neunten Rang abgerutscht.