TSV Elstorf ist Wintermeister

Der TSV Elstorf überwintert in der Fußball-Bezirksliga II als Tabellenführer. Das Team von Trainer Hartmut Mattfeldt siegte am letzten Spieltag des Jahres am Samstag nachmittag vor 150 Zuschauern mit 2:1 (1:1) im Derby gegen die Eintracht Elbmarsch und geht mit 43 Punkten als Aufstiegsanwärter Nummer eins in das Jahr 2019. Die Tore: 1:0 (7. Minute) Björn Jarmer, 1:1 (30.) Chuck Bödder, und 2:1 (81.) Marcel Jaster. Ausführlicher Spielbericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.