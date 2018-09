TSV Holvede-Halvesbostel / Kreisliga: Siege können das Team beflügeln

Das sind vor allem die Siege, die den Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Mannschaft stärken können. An denen hat es dem TSV in der vergangenen Saison bei etlichen Einsätzen noch gefehlt. Zum Auftakt der neuen Spielzeit in der Fußball-Kreisliga 2018/19 holte der TSV Holvede-Halvesbostel erst einen Zähler beim 1:1 gegen den TuS Fleestedt, und anschließend einen Dreier beim 4:2-Sieg beim Aufsteiger FC Rosengarten. Und plötzlich ist wieder eine positive Mannschaftsatmosphäre zu spüren. Der Trainer stapelt noch tief. "Als Saisonziel sollte es schon Platz 12 in der Abschlusstabelle sein", so Andre Ravens gegenüber dem WOCHENBLATT.Zur neuen Spielzeit gab es kaum Veränderungen im Team, denn es gab keine Abgänge. Allerdings vier Zugänge: Tjark-Luca Niekerken, Jannes Lemmermann, Jonas Eschig (alle eigene U 19), und Marco Kieckhäfer vom TSV Heidenau. Freitag, 7. September, 19.30 Uhr, spielt der TSV auswärts beim TV Meckelfeld II.TorKai Schlenczek (Foto), Dennis ZemplinAbwehrMarkus Meyer, Marco Kieckhäfer, Sören Heins, Janek Loyal, Arndt Oelkers, Jan-Henrik Erhorn, Janke Heins, Finn Albers, Christian Scholz, Bastian VietsMittelfeldLars Dittfeld, Andre Kröger, Tjark-Luca Niekerken, Felix Rother, Pascal Prackl , Marcel Meyer, Daniel Zdiarsteckl, Jonas Eschig, Bennet Meier, Finn BrunckhorstAngriffNoah Rusche, Marvin Von-Der-Werth, Lukas Wenskus, Rick Wachsmuth, Jannes LemmermannTrainerAndre RavensCo-TrainerMatthias LöhnObmannTobias OertzenSaisonzielPlatz 12FavoritenTVV Neu WulmstorfHeimspielstätteHeidenauer Str., 21646 HolvedeInternetseitefacebook.com/tsvholvede